Les plus belles vacances - Famille Barry

Alors que les vacances d’été approchent, la pétillante Valérie Damidot vous invite à découvrir des lieux de vacances uniques pour vivre un séjour de rêve !Cette année, direction les plus belles destinations de vacances de France : la Corse, la Côte d’Azur, les Landes, le Lubéron, les Gorges du Verdon, le Pays Basque, l’Ile de Ré et la belle Provence… Autant de régions incroyables où on peut dénicher des hébergements hors du commun. Pour cette deuxième saison, chaque jour, du lundi au vendredi, de nouveaux duos de vacanciers vont avoir une chance incroyable : visiter de sublimes lieux de vacances afin de choisir l’endroit idéal où ils poseront leurs valises.Dans chaque lieu, un duo de propriétaires sera présent pour défendre ce lieu de vacances : entre la qualité et le confort de l’hébergement et les loisirs possibles, ils vont tout donner pour convaincre les duos de vacanciers. Chaque jour les vacanciers auront une problématique bien précise :• Une famille recomposée qui va passer ses premières vacances ensemble, • Deux amies qui veulent préparer l’enterrement de vie de jeune fille du siècle,• Ou encore un jeune couple qui va partir en vacances en amoureux pour la toute première fois ! Les duos de vacanciers devront attribuer 2 notes à chaque lieu et sans se concerter : • 1ère note : l’Hébergement. Le lieu de vacances est-il fait pour eux ? Le confort est-il au rendez-vous ? L’équipement est-il à la hauteur de leurs attentes ?• 2nde note : les Loisirs. Y-a-t-il suffisamment d’activités pour combler toutes les attentes des vacanciers ? Les visites se dérouleront sous le regard des autres propriétaires qui n’hésiteront pas à commenter les hébergements de leurs concurrents. Sans oublier les conseils avisés et la bonne humeur de Valérie Damidot dans cette compétition ensoleillée. A l’issue de chaque épisode, le duo de vacanciers devra se mettre d’accord et annoncera aux propriétaires qui sera le grand vainqueur parmi les 3 hébergements.Le propriétaire du lieu gagnant remportera la somme de 500 euros, et les vacanciers, eux, auront la certitude d’y vivre « Les plus belles vacances » ! Et vous, êtes-vous plutôt maison d’hôte, villa au bord de mer ou catamaran de luxe ? Plutôt activités à gogo ou farniente sur la plage ? Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !