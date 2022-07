Les plus belles vacances - Famille d'agriculteurs

En savoir plus sur Valerie Damidot

Voyageons jusqu’en région Occitanie où trois duos de propriétaires vont vous faire découvrir leur lieu d'exception. Le camping nature 4 étoiles de Laure et Pierre : un lodge très confortable plongé dans la nature et des activités pour toute la famille. La maison pieds dans l'eau de Stéphane et Nicolas : un cocon parfait pour accueillir toute la famille avec une magnifique plage au bout du jardin. Le domaine atypique avec piscine de Valérie et Chloé pour un hébergement extrêmement confortable dans une bulle de calme en pleine nature. Nos vacanciers du jour : Claire, informaticienne et Mickaël, agriculteur ont 36 ans et recherchent à profiter de vacances dédiées aux enfants avec un point d'eau et des loisirs pour un budget de 150 euros par nuit. Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !