Les plus belles vacances - Famille Gaillard

Aujourd’hui, c’est en Corse que trois duos de propriétaires ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs petits coins de paradis. Nos futurs vacanciers du jour pourront découvrir la vue extraordinaire et la piscine à débordement de la Villa panoramique de Yolande et Yohan. Ils visiteront également le Yatch de rêve de Marine et Afifa offrant un moment d’évasion sur les eaux turquoise de la méditerranée. Et enfin, ils auront la chance de plonger dans un véritable écrin de verdure grâce à la bergerie authentique de Florence et Nicole. Ce sont trois propositions de vacances aux antipodes que de nos futurs vacanciers préférés sont sur le point de découvrir et de visiter afin de choisir le meilleur endroit où poser leurs valises pour leurs prochaines vacances. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant et remportera la somme de 500 euros ?