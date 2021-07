Les plus belles vacances - Famille Licata

En savoir plus sur Valerie Damidot

Bienvenue dans la première compétition de vacances de France ! Dans cet épisode, direction la Loire-Atlantique et ses mythiques côtes sauvages. Trois propriétaires nous ouvrent les portes de leur coin de paradis. Vous allez y découvrir une maison aux charmes des années 20 dotée d’un petit jardin zen à quelques mètres de la plage c’est la maison les pieds dans l’eau que proposent Tracy et Olivier. 2è lieu où une véritable petite villa équipée d’un jacuzzi au pied du lit entourée d’activités pour toute la famille se laisse découvrir : C’est le camping de luxe que proposent Adrien et Noémie. Enfin la troisième adresse nous emmène vers un jardin au mobilier moderne et chaleureux avec une immense piscine chauffée toute l’année et une terrasse surplombant l’océan. C’est la villa avec piscine que proposent Dominique et Jean-Pierre. Qui de ces trois propriétaires remportera la somme de 500 euros ? Les vacanciers, quant à eux, auront la certitude d’y vivre « Les plus belles vacances » !