Les plus belles vacances - Famille maman hyperactive

En savoir plus sur Valerie Damidot

La première compétition de vacances de France est de retour ! Quand l’été pointe le bout de son nez, c’est enfin l’heure de profiter d’un repos bien mérité ! Et pour profiter un maximum de ses vacances, autant trouver l’endroit parfait. Dans cet épisode, c’est en Occitanie que 3 propriétaires ont accepté d’ouvrir les portes de leur maison. Plongez dans un véritable cocon de modernité, idéal pour des vacances reposantes à quelques pas de la plage avec la maison face à la mer de Caroline et Xavier. Pour des vacances atypiques, les futurs vacanciers pourront opter pour le lodge flottant géré par Elodie et Franck. Et enfin, Max et Roxanne proposent une maison tout confort avec des loisirs pour les petits comme pour les grands. Ce sont trois propositions de vacances aux antipodes que de nos futurs vacanciers préférés sont sur le point de découvrir et de visiter afin de choisir le meilleur endroit où poser leurs valises pour leurs prochaines vacances. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant et remportera la somme de 500 euros ?