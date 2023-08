Les plus belles vacances - Famille Mayer

En savoir plus sur Valerie Damidot

Aujourd'hui, direction le Pays Basque et les Landes où 3 duos de propriétaires sont prêts à tout pour offrir à nos futurs vacanciers les vacances de leurs rêves. Dans la maison Basco-landaise de Karine et Yannick c'est le calme garanti grâce à son jardin, sa piscine, sans oublier le hamac. De leur côté, c'est des vacances en famille intenses que proposent Olivier et Sarah grâce à leur village de vacances offrant une multitude de choix d'activité pour les petits comme pour les grands. Et enfin, nos futurs vacanciers pour opter pour la charme de la montagne grâce au gite rural avec piscine de Natacha et Bodo. Ce sont trois propositions de vacances aux antipodes que de nos futurs vacanciers préférés sont sur le point de découvrir et de visiter afin de choisir le meilleur endroit où poser leurs valises pour leurs prochaines vacances. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant et remportera la somme de 500 euros ?