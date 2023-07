Les plus belles vacances - Famille nombreuse

En savoir plus sur Valerie Damidot

Rendez-vous à l'Ouest, Anais et Maxime vont aujourd'hui avoir le plaisir de visiter un camping de luxe 5 étoiles avec des infrastructures hors du commun et des activités pour toute la famille. Une maison de pêcheur face à l'océan avec une vue sur la mer incroyable et une bulle de sérénité. Une cabane Bohême Chic avec une décoration zen et soignée ainsi qu'une piscine à l'abri des regards. Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances ! Les plus belles vacances du jeudi 20 juillet 2023