Les plus belles vacances - Famille Pacheco

Les vacances d’été, on les attend toute l’année … mais pour vivre un séjour de rêve, encore faut-il trouver le mode de vacances idéal !Pour cette nouvelle compétition inédite emmenée par la pétillante Valérie Damidot, plusieurs duos de vacanciers vont avoir une chance incroyable : chaque jour, du lundi au vendredi, un binôme visitera 3 lieux de vacances pour déterminer leur lieu de villégiature idéal en Occitanie ou en Provence-Alpes Côte d’Azur !Pour être choisi, les propriétaires de ces 3 lieux de vacances vont tout donner : chacun fera tout pour convaincre les duos de venir passer leurs plus belles vacances chez eux : budget, climat, activités, sécurité, offre culturelle… !Pour décider dans quel lieu ils passeront le meilleur des séjours, les vacanciers devront attribuer 2 notes, chacun de leur côté et sans se concerter. 1ère note : l’Hébergement. Le lieu de résidence est-il fait pour eux ? Le confort est-il au rendez-vous ? L’équipement est-il à la hauteur de leurs attentes ?2nde note : les Loisirs. Y a-t-il suffisamment d’activités pour plaire à toute la famille ?Mais attention, les visites se dérouleront sous le regard avisé des autres concurrents qui n’hésiteront pas à commenter les autres prestations.À l’issue de chaque journée, les vacanciers devront impérativement se mettre d’accord sur une de ces 3 options ! Alors que le meilleur gagne !Le propriétaire du lieu gagnant remportera la somme de 500 euros ; quant aux vacanciers, ils auront la certitude d’y vivre « Les plus belles vacances » !