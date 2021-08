Les plus belles vacances - Famille petit budget

En savoir plus sur Valerie Damidot

La plage, le soleil, les activités nautiques, le farniente… Les vacances d’été, on les attend toute l’année, alors pas question de les rater ! Et pour cela, il faut trouver l’endroit idéal !Pour cette 4ème saison inédite de « LES PLUS BELLES VACANCES », Valérie Damidot vous invite à découvrir des lieux exceptionnels et des hébergements de rêve pour un dépaysement une fois de plus garanti !Pour la première fois, direction la Bretagne et ses côtes, mais aussi une destination très prisée : l’île de Ré. Et bien sûr les sublimes plages de la Côte d’Azur ou encore la destination familiale par excellence : l’Occitanie. Chaque jour, du lundi au vendredi, des duos de vacanciers vont avoir une chance incroyable : visiter des lieux de rêve afin de choisir le meilleur endroit où ils poseront leurs valises pour leurs prochaines vacances. Dans chaque lieu, ils feront la rencontre d’un duo de propriétaires qui défendra la qualité de l’hébergement et les loisirs possibles puisque l’objectif est de convaincre les duos de vacanciers.A chaque nouvel épisode, les vacanciers auront une problématique bien précise :• Christophe LICATA et sa famille pour trouver le lieu idéal pour des vacances en famille,• Hillary et Giovanni pour leurs premières vacances sans bébé,• Un couple en quête de l’endroit idéal pour passer une lune de miel de rêve,• Une équipe de rugby qui cherche un lieu où célébrer la fin de saison de championnat,• Une tante et ses 3 nièces pour des vacances entre filles• Quatre mamans qui cherchent un lieu pour des vacances entre elles et sans enfant,• Deux papas qui souhaitent un lieu pour des vacances avec leurs 2 bébés,• Une maman, ses deux filles, son gendre et son petit-fils pour partir en vacances pour la première fois ailleurs qu’en Vendée,• etc...Après chaque visite, les duos de vacanciers devront attribuer 2 notes à chaque lieu et sans se concerter : • L'Hébergement : le lieu de résidence est-il à la hauteur de leurs espérances ?• Les Loisirs : les activités proposées correspondent-elles à leurs envies ? Chacune de ces visites se déroulera sous le regard avisé de Valérie Damidot qui, entre bonne humeur et bons conseils, guidera les vacanciers tout au long de la journée.À l’issue de chaque épisode, le duo de vacanciers devra se mettre d’accord et annoncera aux propriétaires qui sera le grand vainqueur parmi les 3 hébergements proposés.Le propriétaire du lieu gagnant remportera la somme de 500 euros, et les vacanciers, eux, auront la certitude d’y vivre « Les plus belles vacances » ! Comment les propriétaires vont-ils convaincreles futurs vacanciers de choisir leur hébergement ?Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !