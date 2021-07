Les plus belles vacances - Famille Prunier

En savoir plus sur Valerie Damidot

Bienvenue en Occitanie, la région de vos envies de voyage se transforment en souvenirs inoubliables. Trois duos de propriétaires vont faire le plaisir d’ouvrir leur petit coin de paradis à de futurs vacanciers. Une plage de rêve, un immense parc aquatique au beau milieu d’un jardin tropical, c’est le camping 5 étoiles de Grégory et Thibault. Passons ensuite vers un lieu et une expérience unique tournée vers la mer doté d’un jardin idéal pour se ressourcer, un dépaysement garanti c’est la maison de pêcheur de Florie et Romain. Une maison atypique ouverte vers l’extérieur avec une décoration tropicale équipé d’un espace piscine pour buller en toute tranquillité, c’est la villa d’architecte de Christine et Franck. Voilà, les 3 propriétaires de cette émission. Qui sera gagnant ?