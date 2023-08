Les plus belles vacances - La cousinade de Titoff

En savoir plus sur Valerie Damidot

Aujourd’hui, Les plus belles vacances accueille un vacancier un peu particulier : Titoff. L’humoriste et son cousin sont à la recherche du bien parfait où organiser sa prochaine cousinade. Et c’est en Occitanie que trois propriétaires ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs petits coins de paradis. Nos futurs vacanciers du jour pourront profiter du confort et de l’architecture atypique de la villa design avec piscine de Laetitia et Michael. Titoff et sa famille pourront plongez dans un écrin de verdure dans une habitation dédiée au streetart et au bien-être grâce à la maison d’artiste avec piscine de Julie et Florent. Enfin, nos vacanciers pourront découvrir une bâtisse grand luxe niché à quelques mètres de la mer avec la Villa dans la Marina de Séverine et Séverine. Ce sont trois propositions d’hébergements mobiles que de nos futurs vacanciers préférés sont sur le point de découvrir et de visiter afin de choisir le meilleur endroit où poser leurs valises pour leurs prochaines vacances. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant et remportera la somme de 500 euros ?