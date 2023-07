Les plus belles vacances - La demande en mariage

En savoir plus sur Valerie Damidot

La première compétition de vacances de France est de retour ! Quand l’été pointe le bout de son nez, c’est enfin l’heure de profiter d’un repos bien mérité ! Et pour profiter un maximum de ses vacances, autant trouver l’endroit parfait. Dans cet épisode, c’est en Occitanie que les 3 duos de propriétaires du jour ont accepté d’ouvrir les portes de leur maison. Situé face à la mer offrant une vue et des vacances exceptionnelles, Sabine et Chloé proposent un cabanon en bois tout confort sur la plage. De leur côté, Zoé et Daniel suggèrent une maison atypique perchée en pleine nature dans leur gîte insolite. Et enfin, c’est dans un bungalow tout confort niché en bord de mer que Jennyfer et Marina proposent à nos futurs vacanciers de passer leurs vacances grâce à leur camping de luxe. Ce sont trois propositions de vacances aux antipodes que de nos futurs vacanciers préférés sont sur le point de découvrir et de visiter afin de choisir le meilleur endroit où poser leurs valises pour leurs prochaines vacances. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant et remportera la somme de 500 euros ?