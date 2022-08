Les plus belles vacances - La famille Gonzalez

En savoir plus sur Valerie Damidot

Quand vient le temps des vacances, c’est enfin l’heure de profiter d’un repos bien mérité ! Et pour cela, autant trouver l’endroit parfait. Aujourd'hui c'est en région Occitanie que trois propriétaires vont nous ouvrir les portes de leurs petits paradis : La maison d'hôtes au château d'Anaïs et Clara, le catamaran de Gisèle et Philippe, et l'hôtel 4 étoiles de Céline et Franck. Trois propositions très différentes, que notre famille Gonzalez, de Familles Nombreuses : la vie en XXL Mélanie, 37 ans, et Franck, 37 ans chef de l'entreprise familiale, sont sur le point de découvrir ! Leurs critères : se retrouver en amoureux dans un hébergement romantique avec un service de restauration pour un budget de 360 euros par nuit. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !