Les plus belles vacances - La famille nombreuse

Dans cet épisode, vous allez découvrir trois lieux de rêve en Occitanie, région dotée de plages au sable fin et aux eaux peu profondes, en font un terrain de jeu idéal pour toute la famille. Voici les trois propriétaires du jour et leur petit bijou : avec cadre moderne et chaleureux, dotée d’une terrasse surplombant la piscine, avec la plage à moins de 5 minutes, c’est la villa avec piscine que proposent Pauline et Patricia. Une habitation dépaysant avec un espace aquatique à couper le souffle, entourée d’activités innombrables pour toute la famille, c’est le camping 4 étoiles d’Isabelle et Coralie. Un mélange de charme de l’ancien et de prestations modernes, comme la piscine privative sans vis-à-vis, dans un écrin de verdure au calme olympien, c’est la maison d’hôtes de charme que proposent Lucien et Melvin. Qui sortira vainqueur de cette émission ?