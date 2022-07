Les plus belles vacances - La famille recomposée

En savoir plus sur Valerie Damidot

Direction la Corse, son relief et ses plages de rêves. Trois propriétaires vont nous ouvrir les portes de leur petit paradis sur l'île de Beauté. La bergerie en pleine nature avec des oliviers à perte de vue d'Hugo et Maud. L'hôtel 4 étoiles au pied d'une plage de rêve de Kelly et Rebecca. Et la Villa en résidence hotellière au cœur de la pinède de Cécile et Christian. Trois lieux de vacances qui font la fierté de leurs propriétaires et devraient faire craquer nos vacanciers du jour : Ambre, 34 ans, professeure de musique et Thomas, 41 ans, manager d'artistes. Leurs critères : un logement individuel en pleine nature avec 2 chambres, une piscine, le tout dans un budget de 230 euros par nuit. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !