Les plus belles vacances - La famille recomposée

Direction l'Occitanie, Charlotte et Pierre vont aujourd'hui avoir le plaisir de visiter un appartement les pieds dans l'eau avec sa vue à couper le souffle et une terrasse privée. Un camping-car de luxe avec une liberté extrême et une promesse de découvrir la région. Une roulotte Camarguaise aussi originale que confortable avec ses traditions ancestrales. Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances ! Les plus belles vacances du lundi 18 juillet 2023