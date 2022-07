Les plus belles vacances - La famille survoltée

En savoir plus sur Valerie Damidot

Transportez-vous sur l’île de Ré où 3 propriétaires nous ouvrent les portes de leur petit paradis. Une première maison typiquement Rétaise avec piscine à l’abri des regards et la plage à quelques mètres. C’est la villa avec piscine que proposent Albane et Manon. Deuxième petit paradis : un luxueux bungalow entouré de loisirs à profusion et un immense espace aquatique pour toute la famille. C’est le camping au bord de l’océan que proposent Céline et Benoit. Et enfin, lieu idyllique de cet épisode : un panorama à 360°, un sentiment de liberté total et un confort grand luxe. C’est le catamaran design de Peggy et Benoit. Voilà, les 3 propriétaires de cette émission. Nos vacanciers du jour : Anna, 56 ans, comptable et son fils, Adrien, 24 ans, manutentionnaire recherchent à profiter de vacances en famille dans un hébergement qui compte au moins 3 chambres, proche de loisirs adaptés à tous, pour un budget de 200 euros par nuit. Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !