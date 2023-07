Les plus belles vacances - La jeune famille et les mamie

En savoir plus sur Valerie Damidot

Quand vient le temps des vacances, c’est enfin l’heure de profiter d’un repos bien mérité ! Et pour cela, autant trouver l’endroit parfait. Aujourd'hui, c'est en Bretagne que trois propriétaires ont accepté de nous ouvrir les portes de leur maison. Dans un cadre zen, Chloé et Yoann proposent une villa chic avec un mobilier de haute facture, accompagnée une grande et belle piscine. De leur côté, c'est la maison typiquement bretonne que nous proposent Lydia et Jean-François. Une bâtisse chargée d'histoire entièrement rénovée entourée d'un immense jardin doté d'un spa à ciel ouvert avec un véritable tableau vivant en guise de vue. Et pour les troisièmes propriétaires, c'est un mobil-home tout confort et sa terrasse privative avec une très grande variété d'activités sur un domaine aquatique pour toute la famille... C'est le camping 5 étoiles que proposent Dorothée et Guillaume. Ce sont trois propositions de vacances aux antipodes que de futurs vacanciers sont sur le point de découvrir et de visiter afin de choisir le meilleur endroit où poser leurs valises pour leurs prochaines vacances. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant et remportera la somme de 500 euros ?