Les plus belles vacances - La petite famille

Voyageons jusqu’en Bretagne où trois duos de propriétaires vont vous faire découvrir leur lieu d'exception. La villa les pieds dans l'eau de Céline et Marie : un paradis au bout d'une presqu'île avec l'effet "waouh" garanti. L'appartement sur la plage de Stéphanie et Julien : un lieu unique et atypique où l'on a le sentiment que la mer nous appartient. Et enfin, le camping multi-activités de Heidi et Caroline : un hébergement de prestige avec des bassins aquatiques pour petits et grands. Nos vacanciers du jour, Julie, 31 ans, manager de boutique et Clément, 28 ans, commercial dans l'automobile recherchent à pouvoir profiter pleinement en famille dans une maison sécurisée et proche de la mer pour un budget de 250 euros par nuit. Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !