Les plus belles vacances - La petite famille

En savoir plus sur Valerie Damidot

Nous sommes en Vendée avec Mathilde et Benoit vont aujourd'hui avoir le plaisir de visiter un camping multi activités avec des animations pour toute la famille, un complexe aquatique et des prestations haut de gamme. Une combi van vintage pour un parfum de liberté façon hippie. Un appartement sur la plage avec sa terrasse ouverte sur l'horizon. Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances ! Les plus belles vacances du lundi 17 juillet 2023