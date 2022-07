Les plus belles vacances - Le couple au bord de la crise

En savoir plus sur Valerie Damidot

Voyageons jusqu’en région Provence-Alpes-Côte d’Azur où trois duos de propriétaires vont vous faire découvrir leur lieu d'exception. La maison d'hôte design de Muriel et Christophe : une immense piscine, une villa chic et moderne et des aménagements dignes d'un palace. Le combi van vintage d'Anna et Yann pour partir à la conquête des plages secrètes de la Côte d'Azur et profiter de la liberté à l'état pure. Le gîte avec piscine de Christelle et Philippe : un cocon de sérénité en plein cœur d'une nature flamboyante avec piscine et une rivière à proximité. Nos vacanciers du jour : Aurélie, 39 ans, sans emploi et Guillaume, 47 ans, soudeur dans l'aéronautique, recherchent à profiter de vacances en amoureux dans un lieu qui a du cachet, calme et proche de la nature pour un budget de 180 euros par nuit. Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !