Les plus belles vacances - La demande en mariage

Direction la Corse où trois propriétaires vont nous ouvrir les portes de leur petit paradis sur l'île de Beauté. La somptueuse villa avec vue mer de Christelle et Alessandro : une piscine à débordement avec une vue mer à couper le souffle depuis toutes les pièces. Le catamaran d'exception de Benoît et Laura : la mer à 360 degrés, un séjour atypique et dépaysant avec la liberté de séjourner sur l'eau. La villa d'architecte avec piscine de Vanina et Marion : une maison aux lignes ultra contemporaines, une immense piscine design et la mer à deux pas. Trois propositions de vacances que vont découvrir nos vacanciers du jour : Marjorie, 30 ans, responsable pédagogique et Julien, 29 ans, restaurateur. Leurs critères : une chambre vue mer dans une grande maison contemporaine munie d'une piscine pour un budget de 1500 euros par nuit. Un budget de taille pour un séjour pas comme les autres... Julien a pour projet de trouver la maison parfaite pour fêter leurs fiançailles avec tous leurs proches. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !