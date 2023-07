Les plus belles vacances - L'équipe de foot féminine

En savoir plus sur Valerie Damidot

Aujourd'hui Les plus belles vacances accueille deux joueuses de foot professionnelles Estelle et Kélya. Elles vont visiter dans la région Paca, une villa art déco avec son architecture incroyable et sa piscine qui surplombe la Méditerranée. Un catamaran de luxe avec un sentiment de liberté. Une villa provençale avec un service sur mesure et une piscine à l'abri des regards et de l'espace à perte de vue. Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances ! Les plus belles vacances du jeudi 27 juillet 2023