Les plus belles vacances - Le couple amoureux

Voyageons jusqu’à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où trois propriétaires vont vous faire découvrir leur petit bijou. L'hôtel design de Lucie et Stan avec une décoration chic et épurée au style californien : un emplacement de rêve pour des vacances garanties sans stress ! La maison flottante d'Augustin et Jean-Chrysostome : un lieu unique en son genre pour un séjour les pied dans l'eau sur le port de Plaisance. Enfin, la maison d'hôtes de Nicole et Pauline qui regroupe le charme de la Provence : mer et évasion, avec vue sur le golfe de Saint-Tropez. Nos vacanciers du jour, Léa 24 ans, infirmière et Lucas, 34 ans, restaurateur, recherchent un havre de paix doté d'une vue magnifique pour un budget de 200 euros par nuit. Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !