Les plus belles vacances - Les 4 mamans

Avec son incroyable côte sauvage, ses couleurs changeantes, cette émission vous emmène en Bretagne où vous allez découvrir 3 lieux de paradis où passer des vacanciers pourront passer des vacances paisibles. Trois lieux d’exception que leurs propriétaires vont vous faire découvrir dans cet épisode. Une vue inégalable, une ambiance zen, un sentiment d’ailleurs, c’est ce que proposent Marie et Solène. Un écran de technologie, une piscine privée entourée d’une décoration chic et design, c’est la villa moderne avec piscine de Dany et Pascal. Et pour finir une cabane dans la forêt pour une détente absolue avec un confort très cocooning, ce sont les cabanes de luxe de Myriam et Arnaud. Trois propositions de vacances très originales comme les futures vacancières découvrant ces lieux.