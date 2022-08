Les plus belles vacances - Les 4 mamans

En savoir plus sur Valerie Damidot

Avec son eau turquoise et sa douceur de vivre, cette émission vous emmène en région PACA où vous allez découvrir 3 lieux de paradis où des vacanciers pourront passer des vacances paisibles. Trois lieux d’exception que leurs propriétaires vont vous faire découvrir dans cet épisode. Une immense villa avec une vue à couper le souffle et une piscine à l'abri des regards : c’est ce que proposent Arielle et Jeremy. Des prestations dignes des plus grands hôtels, une plage privée pour se prélasser au soleil : c’est l'appartement front de mer d'Anne et Serge. Et pour finir : une maison offrant une vue sans pareil, des services à la carte pour satisfaire même les plus exigeants, c'est la maison d'hôtes avec piscine d'Olivier et Quentin. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Les meilleures amies depuis plus de 15 ans : Priscillia, 40 ans, maman de 4 enfants et Amélie, 36 ans, également maman d'un enfant sont en mission pour trouver un lieu de vacances pour 4 copines sans enfant ! Leurs critères : se reposer dans un lieu calme avec piscine ou proche de la mer, pour un budget de 400 euros pars nuit. Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !