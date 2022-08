Les plus belles vacances - Les "Antoine"

En savoir plus sur Valerie Damidot

Voyageons jusqu’à l'île-de-beauté où trois propriétaires vont vous faire découvrir leur petit bijou. Tout y est réuni pour plaire même au plus exigeant. La bulle éco chic de Sonia Cyrille : une vue à couper le souffle sur la méditerranée, une parenthèse enchantée à la fois élégante et cocooning ! La suite de luxe avec jacuzzi de Zélie et Antoine : un hébergement authentique et proche de la nature, des prestations soignées pour apporter bien être et sérénité. Enfin, l'appartement près de la plage de Chanelle et Laura : la mer à portée de pieds avec une sensation de calme et de volupté. Nos vacanciers du jour, Antoine 25 ans, influenceur et Antoine, 24 ans, influenceur également, recherchent une expérience atypique avec piscine pour fêter les 25 ans mémorable : le tout pour un budget de 270 euros par nuit. Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !