Les plus belles vacances - Les copines quarantenaires

Bienvenue dans la première compétition de vacances de France ! Dans cet épisode, direction la Corse, véritable trésor de la méditerranée. Trois propriétaires nous ouvrent les portes de leur coin de paradis. Vous allez y découvrir une immense piscine à l'abri des regards, des aménagements dignes de grand hôtels : c’est la villa de luxe avec piscine que proposent Patricia et Françoise. Deuxième lieu où l'on peut découvrir les plus beaux paysages à cheval et vivre au cœur du maquis : c’est le ranch nature et authentique de Lisa et Pascal. Enfin la troisième adresse nous emmène vers une bulle de sérénité et la mer au bout du jardin bordé de sable blanc : c'est la villa les pieds dans l'eau de Pauline et Anthony. Qui de ces trois propriétaires remportera la somme de 500 euros ? Les vacanciers, quant à eux, auront la certitude d’y vivre « Les plus belles vacances » ! Barbara, 39 ans, coach de vie et Jessica, 39 ans, gérante d'un spa et championne de fitness participent pour trouver "LA" Villa de leur rêve pour fêter leurs 40 ans ! Leurs critères : 5 chambres, une piscine et le tout pour un budget de 1300 euros par personne.