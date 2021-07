Les plus belles vacances - Les deux couples

En savoir plus sur Valerie Damidot

Voyageons jusqu’en PACA et ses 300 jours de soleil par an, pour découvrir les 3 nouvelles habitations. Une architecture moderne, des prestations grand luxe, une piscine interminable avec une vue époustouflante, c’est la villa design avec piscine de Serge et Nathalie. Une suite royale dans un hôtel très haut de gamme, un immense espace aquatique, le tout dans un écrin de verdure à deux pas de la mer, c’est le resort sur le golf de Louis-César et Alexandrine. Et pour finir, entrez dans une propriété moderne dans un cadre provençal avec une piscine ensoleillée toute la journée, le tout face à un décor digne des Caraïbes. C’est la villa provençale que propose Kelly et Steven.