Les plus belles vacances - La famille survoltée

Transportez-vous sur l’île de Ré dont 3 propriétaires nous ouvrent les portes de leur petit paradis. 1ère maison typiquement Rétaise avec piscine à l’abri des regards et la plage à quelques mètres. C’est la villa avec piscine que proposent Albane et Manon. 2è petit paradis : un luxueux bungalow entouré de loisirs à profusion et un immense espace aquatique pour toute la famille. C’est le camping au bord de l’océan que proposent Céline et Benoit. 3è lieu idyllique de cet épisode : un panorama à 360°, un sentiment de liberté total et un confort grand luxe : c’est le catamaran design de Peggy et Benoit. Voilà, les 3 propriétaires de cette émission. Qui sera gagnant ?