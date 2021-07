Les plus belles vacances - Les deux frères et leurs parents

En savoir plus sur Valerie Damidot

Bienvenue dans la première compétition de vacances de France ! Dans cet épisode, direction dans la région la plus ensoleillée de France :la PACA.3 duos de propriétaires nous font découvrir3 lieux d'exception à proposer à de futurs vacanciers. Voici une villa atypique aux ouvertures exceptionnelles avec piscine au milieu d'une végétation luxuriante, dotée d'un mobilier design, C'est la villa panoramique d'architecte de Mathilde et James. 2è villa de ce concours avec un magnifique jardin arboré de 3200 m, avec du mobilier 5 étoiles, à seulement 15 minutes à pieds des plages, c'est le mas provençal de Fabienne et René. Dernier duo de propriétaire à nous faire découvrir la liberté à l'état pur avec prestations haut de gamme, la mer à 360°, c'est le yacht de luxe de Charlène et Régis. Trois lieux hors du commun que nos futurs vacanciers vont découvrir dans cette émission. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant ? Le propriétaire du lieu gagnant remportera la somme de 500 euros, et les vacanciers, eux, auront la certitude d’y vivre « Les plus belles vacances » !