Les plus belles vacances - Les deux papas

En savoir plus sur Valerie Damidot

Aujourd'hui c'est en région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec ses 300 jours d'ensoleillement par an que nos trois propriétaires vont nous ouvrir les portes de leur petit paradis. La villa face à la mer de Diana et Jonathan : une végétation qui sent bon la Méditerranée et la plage au bout du jardin. Le penthouse de luxe de Deborah et Boris : un véritable cocon au cœur de la villa avec un décor de carte postale. La villa panoramique de Julie et Damien : une vue à couper le souffle nichée dans un écrin de verdure. Trois propositions très différentes, que nos deux papas, Quentin, 32 ans, gérant d'une agence immobilière et Maxime,35 ans, agent commercial sont sur le point de découvrir ! Les critères de deux familles pour leurs premières vacances ensemble : un logement sécurisé de minimum 3 chambres, à proximité de la mer, avec piscine pour un budget de 600 euros par nuit, soit 300 euros par famille. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !