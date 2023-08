Les plus belles vacances - Les frères "Telle"

En savoir plus sur Valerie Damidot

Transportez-vous en Occitanie où 3 propriétaires ont chacun un lieu de rêve à proposer à nos futurs vacanciers. Une piscine à débordement surplombant la mer, des prestations haut de gamme pour des vacances de rêve : c’est la villa d'architecte face à la mer d'Oriana et Charles. Deuxième petit paradis : la grand bleue pour seul décor avec un sentiment de liberté extrême. C’est le voilier prestige de Christine et Charles. Et enfin, la plage a porté de pied, une terrasse ombragée pour profiter de moments privilégiés. C’est la villa pieds dans l'eau de Noémie et Joris. Voilà, les 3 propositions très différentes de cet épisode. Nos vacanciers du jour : deux frères, dont l'un vous est sûrement familier, Terence Telle, 30 ans, comédien, notamment sur Ici Tout commence et Dimitri, 24 ans. Ils cherchent à offrir les plus belles vacances aux femmes de leurs vies : leur maman, taties et mamies pour recréer la cohésion familiale de leur enfance. La pépite dont il rêve compte au moins 5 chambres avec une piscine, pour un budget de 180 euros par personne. Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !