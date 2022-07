Les plus belles vacances - Les futurs mariés

En savoir plus sur Valerie Damidot

Quand vient le temps des vacances, c’est enfin l’heure de profiter d’un repos bien mérité ! Et pour cela, autant trouver l’endroit parfait. Aujourd'hui c'est en région PACA que trois propriétaires vont nous ouvrir les portes de leurs petits paradis : la villa d'architecte avec piscine de Marie et Charles, le catamaran de luxe de Sébastien et Cédric et la villa panoramique entre terre et mer de Christine et Valérie. Trois propositions très différentes, que nos futures vacanciers, Priscilla, 29 ans, cheffe d'entreprise dans l'esthétique et Marc, 28 ans, directeur commercial, sont sur le point de découvrir ! Leurs critères : se reposer après le voyage de noces avec leurs parents dans une villa avec 4 chambres, un bel extérieur avec une piscine pour un budget de 2000 euros par nuit. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !