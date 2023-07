Les plus belles vacances - Les jeunes parents ont besoin d'air

En savoir plus sur Valerie Damidot

Le soleil au zénith, les températures qui grimpent… Décollage imminent pour les vacances d’été ! Et pour profiter d’un repos bien mérité, il faut trouver l’endroit parfait. Valérie Damidot vous emmène découvrir des hébergements de rêve dans des paysages à couper le souffle pour un dépaysement garanti ! Et pour cela, inutile d’aller au bout du monde : de l’Occitanie à la Vendée, en passant par le Bassin d’Arcachon, les longues plages des Landes ou les calanques de Marseille, la France regorge de petits paradis. Camping 5 étoiles, villa les pieds dans l’eau, camping-car, ou maisons d’artistes insolites, notre pays offre toutes les possibilités de vacances. Chaque jour, du lundi au vendredi, des vacanciers auront la chance de découvrir des lieux d’exception. L’objectif : les aider à choisir l’endroit idéal où passer leur plus bel été. Dans chaque lieu, ils seront accueillis par un duo de propriétaires qui défendra la qualité de l’hébergement et des activités proposées. Une compétition ensoleillée pour convaincre les vacanciers que la perle rare se trouve bien chez eux !