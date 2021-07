Les plus belles vacances - Lune de miel

En savoir plus sur Valerie Damidot

Bienvenue en Occitanie où trois propriétaires vont vous faire découvrir leur petit bijou. Une bulle de quiétude en pleine nature, des séjours clé en main, une piscine bleu azur, c’est la maison d’hôtes de charme que proposent Frédéric et Armelle. Partons pour une vie de château au cœur d’un domaine ostréicole, un écrin de verdure à quelques mètres de la mer, doté d’un spa particulièrement original, voici ce que proposent Florent et Sabine, la suite de luxe. Enfin, une vue sur l’infini, un sentiment de plénitude, et un confort grand luxe, voici le voilier de prestige de Franck et Dominique.