Les plus belles vacances - Les rugbymen

Partez en Vendée et sa côte de lumière où trois propriétaires vont dévoiler leur lieu de rêve. Une vue époustouflante sur la mer, une magnifique piscine d’intérieur, un grand espace de vie baignée de lumière : c’est la villa face à l’océan de Jocelyne et Bruno. Des prestations haut de gamme, un horizon à perte de vue, un sentiment de liberté : c’est le catamaran prestige que proposent Pierre et Flavie. Et pour finir, une architecture qui se fond dans la nature, un écrin de verdure à deux pas de la mer et une immense terrasse en bois invitant au calme et à la plénitude : c’est la maison d’architecte de France et David. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !