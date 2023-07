Les plus belles vacances - Manon, Fanny, leur bébé et les grands parents

En savoir plus sur Valerie Damidot

Aujourd’hui, c’est dans l’ouest de la France que trois propriétaires ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs petits coins de paradis. Nos futurs vacanciers du jour pourront découvrir l’hôtel de charme avec vue sur l’océan de Luciana et Matthieu. Ils visiteront également les bungalows haut de gamme et le parc aquatique exceptionnel du camping 5 étoiles en bord de lac de Jeremy et Jimmy. Et enfin, ils auront la chance de plonger dans un véritable écrin de verdure grâce à la villa authentique avec piscine d’Anne et Olivier. Ce sont trois propositions de vacances aux antipodes que de nos futurs vacanciers préférés sont sur le point de découvrir et de visiter afin de choisir le meilleur endroit où poser leurs valises pour leurs prochaines vacances. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant et remportera la somme de 500 euros ?