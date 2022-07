Les plus belles vacances - Mère et fille

En savoir plus sur Valerie Damidot

Voyageons jusqu’en région Occitanie où trois duos de propriétaires vont vous faire découvrir leur lieu d'exception. La chambre d'hôtes avec piscine de Laurent et Catherine : une piscine à l'abri des regards, un emplacement idéal à quelques pas de la mer avec une déco chic et contemporaine. L'hôtel sur la plage de Sébastien et Frédéric pour avoir une vue de rêve sur la mer avec le décor d'un hôtel de charme . La cabane au bord de l'étang de Pascale et Géraldine : une authentique mais confortable maison de pêcheur dans un cadre enchanteur. Nos vacancières du jour : Morgane, 23 ans, étudiante en sciences politique et sa maman Sandrine, 41 ans, chargée d'affaires en immobilier, recherchent à profiter de vacances avant le départ à l'étranger de Morgane dans une maison les pieds dans l'eau pour un budget de 150 euros par nuit. Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !