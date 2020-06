Les plus belles vacances - Premières minutes

En savoir plus sur Valerie Damidot

Pour cette 3ème saison, Valérie Damidot vous invite de nouveau à découvrir des lieux de vacances uniques et des hébergements de rêve pour un dépaysement garanti ! Cette année, direction la Corse et ses eaux cristallines, les belles plages de la Côte d’Azur, ou encore la destination familiale par excellence : l’Occitanie. Pour cette saison inédite, chaque jour, du lundi au vendredi, des duos de vacanciers vont avoir une chance incroyable : visiter de sublimes lieux afin de choisir le meilleur endroit où ils poseront leurs valises pour leurs prochaines vacances. A chaque nouvel épisode, les vacanciers auront une problématique bien précise. Après chaque visite, les duos de vacanciers devront attribuer des notes sur l’hébergement et les loisirs et ce, sans se concerter. À l’issue de chaque épisode, le duo de vacanciers devra se mettre d’accord et annoncera aux propriétaires qui sera le grand vainqueur parmi les trois hébergements proposés. Le propriétaire du lieu gagnant remportera la somme de 500 euros, et les vacanciers, eux, auront la certitude d’y vivre Les plus belles vacances ! Retrouvez Les plus belles vacances, à partir du 08 juin, du lundi au vendredi à 18h10 sur TF1 !