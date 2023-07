Les plus belles vacances - Spéciale camping-car

En savoir plus sur Valerie Damidot

Aujourd’hui, c’est dans l’ouest de la France que trois propriétaires ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs biens pour une édition « Spéciale Camping-car ». Nos futurs vacanciers du jour pourront profiter du confort d’une maison en découvrant de nouveau paysage tous les jours grâce au camping-car de luxe de Sophie et Jessy. Ils pourront voyager en toute facilité dans le van tout confort 5 étoiles de Julie et Cyril. Et enfin, c’est dans un intérieur spacieux et conviviale que nos vacanciers pourront voyager grâce au fourgon high tech de Séverine et Chloé. Ce sont trois propositions d’hébergements mobiles que de nos futurs vacanciers préférés sont sur le point de découvrir et de visiter afin de choisir le meilleur endroit où poser leurs valises pour leurs prochaines vacances. Qui de ces trois propriétaires sera l'heureux gagnant et remportera la somme de 500 euros ?