Sofia et Assia font cap sur la région PACA pour trouver un lieu de vacances en famille. Elles visiteront : une villa tropicale avec piscine et son cocon à l'abri des regards. Un hôtel sur la plage. Un rooftop avec vue sur l'océan haut de gamme avec l'océan comme seule perspective. Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances ! Les plus belles vacances du jeudi 17 août 2023