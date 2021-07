Les plus belles vacances - Entre célibataires

En savoir plus sur Valerie Damidot

La mer, un ensoleillement garanti, des paysages de cartes postales, bienvenue en région PACA. C’est dans cette région que les 3 duos propriétaires du jour ont chacun un lieu de rêve à proposer aux futurs vacanciers. Une maison d’exception avec une piscine au milieu de végétation luxuriante, une terrasse à flanc de falaise, avec une vue imprenable sur la grande bleue, entrez dans la villa tropicale de Baptiste et Cindy. Un établissement mythique les pieds dans l’eau avec une terrasse grand luxe, des loisirs à portée de mains, vous allez découvrir l’hôtel sur la plage de Marie et Benjamin. Un panorama à couper le souffle, une décoration chic et design, un lieu pensé pour passer des vacances de rêve. Vous verrez le rooftop vue mer de Valérie et Manon. Trois propositions de vacances, très différentes, que de futurs vacanciers vont découvrir. Qui en sortira gagnant ?