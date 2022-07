Les plus belles vacances - Vacances entre voisins

En savoir plus sur Valerie Damidot

Voyageons jusqu’en région Occitanie où trois duos de propriétaires vont vous faire découvrir leur lieu d'exception. La villa avec piscine d'Eugénie et Denis : une piscine et un jacuzzi bleu turquoise avec les services d'un hôtel de standing. Le camping 4 étoiles de Magalie et Mickaël pour profiter d'un extraordinaire parc aquatique, d'un chalet niché dans la nature avec la mer à portée de main. La maison loisirs de Mylène et Thomas : le confort d'une villa privée, un parc de loisirs à domicile et d'incroyables divertissements pour toute la famille. Nos vacancières du jour viennent de Haute-Savoie : Erika, 38 ans, sans emploi et Coralie, 35 ans, banquière. Elles recherchent à profiter de vacances entre voisins dans un lieu sécurisé de 4 chambres minimum, où les enfants peuvent profiter d'activités et le tout pour un budget de 280 euros par nuit soit 1900 euros par famille. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !