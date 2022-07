Les plus belles vacances - Vaimalama & Nicolas

En savoir plus sur Valerie Damidot

Décollage immédiat pour l'île de beauté avec ses paysages de rêve et petits paradis cachés. Une architecture hors du commun, une piscine vue mer au milieu du maquis : c'est la cabane d'architecte d'Anna et Frédéric. Un lieu magique en pleine nature, une plongée dans l'authenticité Corse : c'est la bergerie d'exception de Marco et Céline. Un emplacement unique, un petit cocon surplombant la Méditerranée et une ambiance bohème chic : c'est la maison d'hôtes de Claire et Philippe. Nos vacanciers du jour sont bien connus du grand public : Vaimalama, 27 ans, Miss France 2019 et Nicolas, 25 ans, champion du monde en équipe de France de VTT TRIAL. Leurs critères : un hébergement atypique avec une grande cuisine et au calme, pour un budget de 270 euros par nuit. Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ? Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !