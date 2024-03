Thriller • Fiction étrangère

Après sa journée de travail, Annie rentre en voiture, et reçoit un appel de son petit ami, Oliver, qui vit avec elle depuis quelques mois. Celui-ci est dérangé par un soi-disant collègue, et il annonce à Annie qu’il doit se rendre à son bureau pour régler un problème. Il revient quelques heures plus tard, et annonce à la jeune femme qu’il doit prendre l’avion d’urgence pour Atlanta, pour le travail. Un taxi vient le chercher. Le lendemain matin, Annie a une panne d’oreiller et est en retard pour le travail.