Les preuves de mon innocence

Annie Tatum emprunte la voiture de son petit ami, Oliver Graham. Elle se fait arrêter par l'officier Johnson car l'un des feux avant ne fonctionne pas. En contrôlant la plaque d'immatriculation du véhicule, il constate qu'elle ne correspond pas à la description de la voiture. Arrêtée et emmenée au poste de police, elle joint Oliver, en déplacement à Atlanta. Il est furieux d'apprendre qu'elle a conduit sa voiture. Annie lui révèle que la police a trouvé un couteau de cuisine caché à l'arrière. La lame était tachée de sang. L'officier Reyes, en charge du dossier, apprend à Annie que la voiture qu'elle conduisait appartient à Garrett Campos et non à Oliver. Annie est abasourdie. Alors qu'elle cherche à en savoir plus, Oliver ne lui répond plus. Pire, il ne semble jamais avoir existé. Pendant ce temps, l'enquête de la police se recentre sur elle et toutes les preuves semblent l'incriminer. Annie est bientôt soupçonnée de meurtre...