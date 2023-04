Séries & Fictions

Elles s'appellent Sara, Noémie, Patty, Karen, Valérie et Morgan. « Les randonneuses » c’est l’histoire de six drôles de dames que tout oppose et qui ont l’idée folle de partir en randonnée à l’assaut du Dôme de la Lauze, un sommet de près de 4000 mètres! Des paysages somptueux mais un défi complètement dingue surtout quand on découvre qu’elles sont toutes touchées de près ou de loin par le cancer. Malgré la difficulté des chemins de la montagne, la fatigue, le découragement, les engueulades, le danger, ces randonneuses vont vivre une aventure humaine qui les rapprochera pour toujours. Entre rire et larmes, nous suivrons l’ascension folle et jubilatoire de ces six combattantes, fortes, drôles et émouvantes.