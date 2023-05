Avant-première - Les randonneuses - E03 - Patty

Tom et Noémie sont tombés au fond d’une crevasse, tout le monde s’organise pour les sortir de là. Cet incident remémore à Patty ses derniers moments avec Ève, sœur de Karen et instigatrice de tout le projet mais aussi une femme pour qui elle avait des sentiments forts. Karen, quant à elle, est très préoccupée par sa nièce Violette, la fille d’Ève qui est sur le point d’accoucher. Des révélations suivent et on en apprend davantage sur les conditions de la mort d’Ève : Patty n’a pas tout raconté. Heureusement, les deux cousins, Julien et Jonathan, sont là pour distraire et apaiser, malgré eux, quelques conflits.