Les randonneuses - E01 - Sara

C’est le jour du départ : Sarah, très en retard, rejoint au pas de course, Patty, Noémie, Valérie, Karen et Morgan, toutes déjà dans le train. Le voyage peut commencer... Une fois arrivées au camp de base, elles rencontrent Tom, leur guide parfois mal à l’aise, qui ne sait pourtant encore rien de la raison de leur venue. Il y a aussi Pablo, un autre guide beaucoup plus assuré qui accompagne Jonathan et Julien, deux cousins citadins dont l’un dénote fortement du côté sportif de l’aventure. L’ascension est lancée et les sacs de randonnées, chargés de secrets.